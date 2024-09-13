В ДНР при эвакуации пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Он отметил, что мужчины 1959 и 1988 года рождения получили ранения около железнодорожной станции Желанная у Новогродовки, когда пытались эвакуироваться.
Пушилин отметил, что мирные жители получили необходимую медицинскую помощь.
«Со стороны ВФУ совершено семь вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов», - также заявил глава ДНР.
Он заключил, что киевский режим применял артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.
За прошлые сутки ВСУ обстреляли территорию республики 18 раз, в результате чего один мирный житель погиб и двое пострадали.
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