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В ДНР при эвакуации пострадали два мирных жителя

Мужчины 1959 и 1988 года рождения пострадали около ж/д станции Желанная у Новогродовки.
Мария Зайцева 2024-09-13 22:00:11
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Два мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что мужчины 1959 и 1988 года рождения получили ранения около железнодорожной станции Желанная у Новогродовки, когда пытались эвакуироваться.

Пушилин отметил, что мирные жители получили необходимую медицинскую помощь.

«Со стороны ВФУ совершено семь вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов», - также заявил глава ДНР.

Он заключил, что киевский режим применял артиллерию калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

За прошлые сутки ВСУ обстреляли территорию республики 18 раз, в результате чего один мирный житель погиб и двое пострадали.

#в стране и мире #артиллерия #ДНР #денис пушилин #мирные жители #пострадавшие #калибр 155 мм
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