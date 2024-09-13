Сотрудники Центрального музея ВВС раскрыли уникальность Ту-4

В подмосковном Монино специалисты приступили к реставрации уникального самолета. Это советский стратегический бомбардировщик Ту-4 - первый носитель ядерного оружия. Возможно, именно этот самолет помешал планам США развязать войну против Советского Союза в конце сороковых годов. Его создали в рекордные сроки, благодаря решению, которые используются в нашей стране и сейчас для импортозамещения в условиях тотальных санкций.

Слой за слоем, сантиметр за сантиметром снимается с корпуса старая краска, удаляется ржавчина, восстанавливаются приборы - кропотливая работа, внимание к каждой детали.

«Это уникальная машина, которая была рабочая, боевая, эта реставрация разбита на несколько этапов. На данный момент мы решили, что можем расчистить этот самолет от биозагрязнений, от нарастаний, от краски, которая шелушится», - рассказала научный руководитель проекта Нина Зайцева.

С этого самолета и начался Центральный музей военно-воздушных сил : Ту-4 стал первым экспонатом. Он прилетел в подмосковное Монино в 1958 году. Пробоины на воздушном судне очень напоминают пулевые отверстия. Но в реальных боевых операциях самолет не участвовал. Так что это скорее всего следы вандализма. Ведь все эти годы провел на стоянке под открытым небом.

«У нас было несколько проб: мы смывали краску с помощью воды, мыльного раствора, и компрессов из ткани и пленки, добавляли изопропиловый спирт и растворитель, но шло очень плохо поэтому мы применяем вот такой раствор, который съедает банку пластиковую, наносим на 15 минут, он растворяет краску и с помощью шпателя можно его вот до такого состояния выскрести», - рассказала реставратор Екатерина.

Создать самолет поручил лично Сталин. Разработкой занялись в конструкторском бюро Туполева. В 1947 году первые 3 самолета продемонстрировали во время воздушного парада в честь дня авиации. И вплоть до середины 50-х именно они составляли основную стратегическую ударную силу Советского Союза. Оснащенные системой дозаправки в воздухе бомбардировщики могли нанести ответные удары по передовым базам США в Западной Европе, в том числе и в Великобритании. Ту 4 - это первый советский самолет-носитель ядерного оружия, пионер отечественной стратегической авиации.

«Уникальные данные этого самолета, ну начнем с того, что бомбовая нагрузка от 6 до 8 тонн, это очень много было. Потрясающие на тот момент летно-тактические данные, он мог подниматься на высоту 12 000 метров. Естественно у летчиков было кислородное оборудование. дальность 5 000 - 6 000 км, что очень существенно для периода того времени», - рассказал старший сотрудник Центрального музея военно-воздушных сил Алексей Булыгин.

За океаном у него есть брат близнец, американский бомбардировщик B-29, тот самый, который сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Конструкция Ту-4 , его оборудование, все, вплоть до интерьера гермокабин, было строго скопировано с американского аналога. До такой степени, что в панели управления есть даже пепельница, хотя советским летчикам, в отличие от американских, в полетах курить категорически запрещалось. В распоряжении советских специалистов после второй мировой оказались четыре В-29: один совершил вынужденную посадку на Дальнем Востоке и американцы не успели его эвакуировать, еще три, подбитые силами японских ПВО, также попали на нашу территорию. Трудностей однако было много: сжатые сроки, разные системы измерения, отсутствие в СССР подходящего металла. Наибольшую сложность вызвала система дистанционного управления оборонительным комплексом.

Пушки расположены в разных местах самолета , но при необходимости каждый стрелок может взять на себя управление любым орудием. Вычислительные машины молниеносно вводят требуемую поправку. Впоследствии такие системы долгое время использовались на всех крупных советских бомбардировщиках.



Но в итоге все получилось. По большинству летных параметров Ту-4 не уступал американцу, а по некоторым даже превосходил его. Скажем, мощность двигателей составила 2 400 л.с. против 2 200 у B-29. Но главное то, что скопированный в рекордные сроки - от задания до первого полета прошло меньше двух лет - Ту-4 помог СССР ликвидировать отставание от США в части стратегических бомбардировщиков.

«Испытания как раз проводились с помощью самолета Ту-4, и тот атомный взрыв , который у нас был произведен 29 августа 1949 года. Этот взрыв как раз привел в шок американцев и то, что в Советском Союзе появилась атомная бомба и было средство доставки этой бомбы. Пусть не до территории Соединенных Штатов Америки, но до американских баз в Европе. Это, конечно, очень здорово отрезвило американских военных, политиков, которые планировали начало новой мировой войны, уже связанной с уничтожением Советского Союза», - поделился военный историк, ветеран войск ПВО Юрий Кнутов.

И даже во время реставрации Ту-4 остается на своем месте в музее в Монино. Так что посетители смогут наблюдать за процессом его восстановления в реальном времени. А видеть работу реставраторов над уникальным экспонатом - тоже редкая возможность.

Ранее мы показывали кадры реставрации единственного сохранившегося в РФ стратегического бомбардировщика Ту-4. Он состоял на вооружении дальней авиации ВВС с 1949 года до 1960-х годов.