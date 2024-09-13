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США обратились с просьбой к Киеву по ракетам ATAСMS

Американцы попросили Украину применять их с «максимально возможным эффектом».
Игнат Далакян 2024-09-13 19:14:25
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты призвали Украину использовать ракеты ATACMS против Российской Федерации максимально эффективно. В частности речь идет об ударах по важным стратегическим объектам.

Как пишет «360», ссылаясь на телеканал CNN, американцы обладают ограниченным запасом ракет, поэтому пытаются убедить Киев применять их с «максимально возможным эффектом». В материале также указывается, что США просят не применять ракеты против разных целей, которые имеют «меньшую стратегическую ценность».

Так, одним из самых важных целей американцы назвали Крым и корабли Черноморского флота.

Ранее об ударах украинских боевиков вглубь России высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине и изменит его суть.

#в стране и мире #ракеты #сша #ATACMS #удары
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