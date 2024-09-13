Экс-первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна арестовали

Тверской районный суд заключил под стражу бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Бронштейн обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")», - говорится в сообщении.

По данным следствия, Бронштейн был в сговоре с двумя сообщниками - ректором Корпоративного университета развития образования Андреем Лубским и генеральным директором коммерческой организации.

СК отметил, что Бронштейн через ректора получил взятку на сумму 25 миллионов рублей, за которую он должен был обеспечить беспрепятственное участие в тендере по оснащению школ Подмосковья интерактивными панелями.

Ранее Лубского также арестовали за подозрение во взяточничестве.