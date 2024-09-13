Евкуров проверил подготовку добровольцев отряда «Барс-Белгород»

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил организацию подготовки добровольцев из отряда «Барс-Белгород» на одном из полигонов Московского военного округа. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство отметило, что сейчас в трех приграничных областях создаются отряды добровольцев «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск».

Евкуров посетил Белгородскую область, где он проверил учебно-материальную базу полигона, а также ознакомился с ходом боевой подготовки бойцов.

«Все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения, в особенности беспилотников», - говорится в сообщении.

Также бойцы тренируются в эвакуации раненого с поля боя, отрабатывают оказание первой медицинской помощи. Юнус-Бек Евкуров отметил, что бойцы должны научиться охранению важных объектов, усилению постов ДПС и патрулированию.

Замминистра встретился и с главой региона Вячеславом Гладковым. Они обсудили обеспечение и подготовку добровольцев отряда, а также взаимодействие по порядку его комплектования, обеспечения и применения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.