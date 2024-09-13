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Евкуров проверил подготовку добровольцев отряда «Барс-Белгород»

Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход подготовки на одном из полигонов во время поездки в войска Московского военного округа.
2024-09-13 18:37:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил организацию подготовки добровольцев из отряда «Барс-Белгород» на одном из полигонов Московского военного округа. Об этом сообщает Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство отметило, что сейчас в трех приграничных областях создаются отряды добровольцев «Барс-Курск», «Барс-Белгород» и «Барс-Брянск».

Евкуров посетил Белгородскую область, где он проверил учебно-материальную базу полигона, а также ознакомился с ходом боевой подготовки бойцов. 

«Все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей применения противником образцов западного вооружения, в особенности беспилотников», - говорится в сообщении. 

Также бойцы тренируются в эвакуации раненого с поля боя, отрабатывают оказание первой медицинской помощи. Юнус-Бек Евкуров отметил, что бойцы должны научиться охранению важных объектов, усилению постов ДПС и патрулированию. 

Замминистра встретился и с главой региона Вячеславом Гладковым. Они обсудили обеспечение и подготовку добровольцев отряда, а также взаимодействие по порядку его комплектования, обеспечения и применения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #подготовка #Юнус-Бек Евкуров #Добровольцы #Барс-Белгород
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