МЧС спасли 36 человек с аттракциона «Седьмое небо» в Волгограде

В Волгограде субботний вечер для некоторых посетителей местного парка аттракционов закончился ЧП. На «Седьмом небе» - самом высоком аттракционе в регионе - зависли 36 человек.

На помощь прибыли спасатели МЧС. Благодаря автоколенчатому подъемнику они сняли с большой высоты двух человек. В министерстве уточнили, что причиной остановки «Седьмого неба» стал скачок напряжения.

«В Волгоградском местном парке 36 человек зависли на самом высоком аттракционе региона. Он остановился из-за скачка напряжения на электросетях», - сообщил «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Остальных посетителей высоты удалось спустить штатно после повторного запуска аттракциона.