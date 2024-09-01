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МЧС спасли 36 человек с аттракциона «Седьмое небо» в Волгограде

Двух посетителей аттракциона «Седьмое небо» в волгоградском парке сняли с высоты при помощи автоколенчатого подъемника, других - благодаря повторному запуску сооружения.
Дарина Криц 2024-09-01 03:20:52
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Волгограде субботний вечер для некоторых посетителей местного парка аттракционов закончился ЧП. На «Седьмом небе» - самом высоком аттракционе в регионе - зависли 36 человек.

На помощь прибыли спасатели МЧС. Благодаря автоколенчатому подъемнику они сняли с большой высоты двух человек. В министерстве уточнили, что причиной остановки «Седьмого неба» стал скачок напряжения.

«В Волгоградском местном парке 36 человек зависли на самом высоком аттракционе региона. Он остановился из-за скачка напряжения на электросетях», - сообщил «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Остальных посетителей высоты удалось спустить штатно после повторного запуска аттракциона.

#в стране и мире #Волгоград #МЧС РФ #аттракцион #застряли на высоте #"Седьмое небо"
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