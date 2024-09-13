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Тарасову возмутило возможное сокрытие WADA эксперимента по делу Валиевой

Тарасова заявила, что впервые столкнулась с таким случаем.
Мария Зайцева 2024-09-13 15:53:22
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Отказ WADA приобщать к расследованию результаты независимой экспертизы, которая доказала возможность случайного попадания запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой — безобразие, заявила «Звезде» тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«С считаю, это безобразие. Это несправедливо», - сказала она.

Тарасова отметила, что впервые столкнулась с таким случаем. Она ответила, что такое положение Валиевой лишает ее соревнований.

Ранее издание AP заявило, что всемирное антидопинговое агентство потребовало срочно прекратить эксперимент, доказывающий возможность случайного попадания допинга в организм Валиевой. В WADA на это ответили, что эксперимент проводило РУСАДА.

Агентство сообщило, что «не WADA должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА и каким образом» и не имеет отношения к подготовке отчетов другой стороны для суда.

#фигурное катание #допинг #WADA #русада #тренер #наш эксклюзив #Татьяна Тарасова #Камила Валиева
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