Тарасову возмутило возможное сокрытие WADA эксперимента по делу Валиевой

Отказ WADA приобщать к расследованию результаты независимой экспертизы, которая доказала возможность случайного попадания запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой — безобразие, заявила «Звезде» тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«С считаю, это безобразие. Это несправедливо», - сказала она.

Тарасова отметила, что впервые столкнулась с таким случаем. Она ответила, что такое положение Валиевой лишает ее соревнований.

Ранее издание AP заявило, что всемирное антидопинговое агентство потребовало срочно прекратить эксперимент, доказывающий возможность случайного попадания допинга в организм Валиевой. В WADA на это ответили, что эксперимент проводило РУСАДА.

Агентство сообщило, что «не WADA должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА и каким образом» и не имеет отношения к подготовке отчетов другой стороны для суда.