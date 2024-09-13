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Изувечившая 4-летнюю девочку собака в Подмосковье уже нападала на детей

После нападения собаки породы акита-ину на девочку в Подмосковье возбудили уголовное дело.
Игнат Далакян 2024-09-13 15:21:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Напавшая в Подмосковье на 4-летнюю девочку собака выгуливалась без поводка. Это был не первый случай нападения животного на ребенка. Об этом со «Звездой» поделилась мама пострадавшей.

«Ребенок шел гулять, откуда собака вылетела - до сих пор непонятно. Она вылетела и вцепилась сразу. У нее (у девочки. - Прим. ред.) открытая черепно-мозговая травма, собака прокусила ей череп, разодрала все лицо. Владелец собаки даже не извинился», - рассказала собеседница.

Инцидент произошел в СНТ в деревне Менделеево. Предварительно, собака породы акита-ину выбежала с участка через открытые ворота и набросилась на 4-летнюю девочку. На место происшествия прибыла ветеринарная служба. Однако найти ни животное, ни хозяев не удалось. Владельцы якобы уже сами повезли собаку к ветеринару.

На данный момент ребенок находится в состоянии средней тяжести. Девочку уже перевезли из реанимации в палату. Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки, возбуждено уголовное дело.

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