Кремль: идея ограничить экспорт никеля не связана со снабжением Западом ВСУ

Предложение ограничить экспорт титана, урана и никеля не является ответом Западу на поставки оружия Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», - цитирует ТАСС заявление Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ограничить поставку сырья на внешний рынок. Президент продумает варианты на совещании с правительством. Путин напомнил, что Россия занимает первое место по запасу стратегических видов сырья, в число которых входят золото, алмазы, природный газ.