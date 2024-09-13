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Кремль: идея ограничить экспорт никеля не связана со снабжением Западом ВСУ

Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта сырья.
Услада Дубинина 2024-09-13 14:03:53
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress

Предложение ограничить экспорт титана, урана и никеля не является ответом Западу на поставки оружия Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», - цитирует ТАСС заявление Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ограничить поставку сырья на внешний рынок. Президент продумает варианты на совещании с правительством. Путин напомнил, что Россия занимает первое место по запасу стратегических видов сырья, в число которых входят золото, алмазы, природный газ.

#в стране и мире #сырье #поставки #экспорт #внешний рынок
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