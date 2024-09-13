Песков: РФ не оставит попыток разъяснить Турции свою позицию по Крыму

У Москвы и Анкары все еще сохраняются разные мнения относительно Крыма, но российская сторона продолжит дальше разъяснять коллегам свою точку зрения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы вместе с тем не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения, нашу позицию», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля выразил надежду, что в будущем власти Турции будут лучше понимать позицию России по полуострову и согласятся с доводами из Москвы.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь по видеосвязи к участникам украинского саммита «Крымской платформы», заявил, что Турция выступает за поддержку территориальной целостности Украины. Турецкий лидер также добавил, что, согласно «международному праву», Крым нужно вернуть Украине.