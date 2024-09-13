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Экипажи МиГ-31БМ прикрыли корабельную ударную группу в Баренцевом море

Истребители-перехватчики действовали в рамках масштабных учений ВМФ «Океан-2024».
2024-09-13 11:07:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о перехвате самолета условного противника в рамках масштабных учений ВМФ «Океан-2024». 

Перехват осуществили экипажи пары высотных истребителей-перехватчников МиГ-31БМ. Они действовали над нейтральными водами Баренцева моря, прикрывая корабельную ударную группу Северного флота. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в роли самолета условного противника выступил противолодочный Ил-38. Он попытался приблизиться к кораблям для нанесения удара.

Экипажи МиГ-31 получили координаты этого самолета от радиотехнических подразделений. Взлетев с одного из аэродромов, перехватчики достигли заданного района, классифицировали цель и пустили по ней ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности.

После этого летчики отработали элементы воздушного боя с истребителями, которые прикрывали бомбардировщики условного противника.

Ранее сообщалось, что моряки-каспийцы потопили «вражеские» БЭКи на учениях «Океан-2024».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #учения #Баренцево море #МиГ31БМ #Океан-2024
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