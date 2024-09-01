Историки объяснили, к чему привел роспуск Западной группы войск в ГДР

Первого сентября 94-ого года, ровно 30 лет назад, была упразднена Западная группа войск(ЗГВ). Наша армия, вместе со всей техникой, покинула территорию ГДР. Из Германии выехали более полумиллиона военнослужащих и 115 тысяч единиц боевой техники.

Группировку войск, которая несла службу в восточной части Германии, называли самой мощной армией мира. Витриной, примером того, какими должны быть войска. И всё время существования миссии Запад просто мечтал эту армию ослабить.

Но то, что предложил Горбачев - было за пределами мечтаний Запада. Согласно соглашениям 1990-ого года, Советский Союз обязался вывести из ГДР всю свою группировку. США, Британия и Франция в ответ не отозвали ни одного солдата.

«Если смотреть в ретроспективе, кто принимал решение о выводе советских войск, как принималось решение, то можно сказать, что было открытое предательство СССР, потом России. Что Горбачёв, что Ельцин действовали как самозванцы, если сравнить с самозванцами 17-говека, были Лжедмитриями. Смотрели на Запад. Лжедмитрий смотрел на Польшу, вели антироссийскую политику в интересах других держав», - пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Решение Горбачёва выводить ЗГВ не все военные смогли стойко принять. Главнокомандующий группой войск в Германии Борис Снетков тогда жёстко высказался. После чего, его убрали с должности.

Запад смотрел на быстрый вывод наших войск из уже объединившейся Германии, потирая руки. А те, кого Советский Союз в своё время спас от фашистов, с удовольствием наживались на этом переезде. Польша запросила тройную сумму за каждую колёсную пару во время перемещения нашей техники по железной дороге на её территории, а также ремонт всех путей и мостов. Позже наше командование решило перевозить технику и людей морем на десантных кораблях. Что серьёзно усложнило и без того непростые задачи. Предложение немецкого лидера Коля выделить деньги на вывод наших войск Горбачев и Ельцин отвергли.

«Это была такая заноза в предсердии в жирненьком теле Европы, которую они руками нашего политического руководства активно вытащили из тела, а Горбачев эту ранку ещё и йодиком помазал бесплатно», - заявил президент межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов группы войск в Германии» Антон Терентьев.

Как потом было подсчитано, у нашей группы войск в Восточной Германии было имущества на 30 миллиардов долларов. Все это было оставлено Германии. Об условиях, в которые отправлялись российские военные, руководство не думало. Страна оказалась не готова принять такое количество военных и техники. Жилья для солдат и офицеров практически не было. Планов строить - тоже. После комфортных условий в Германии - размещались, кто где мог.

Пока наши войска находились в Германии, бывшие союзники то и дело пытались дестабилизировать обстановку в ГДР: посылали туда шпионов, чтобы те выяснили, где располагаются наши позиции и оценили реальные силы. Присылали военную технику к восточным границам. Но советские, а потом российские солдаты на провокации и попытки Запада не реагировали.

В Западную группировку войск попадали лучшие из лучших. Учитывался патриотический дух, физическая подготовка, военно-тактическая, 777 военных городков, новые аэродромы, подземные коммуникации… Это был достойный противовес сперва угрозе фашизма, а потом и все набирающему силу блоку НАТО.

«Такой боевой готовности ни в одной армии НАТО - американской, английской... они и близко не подходили на какие-то провокации против нас мы были всегда готовы, мы никому не угрожали, но и никого не боялись. Провокация им обошлась бы себе дороже, если бы мы начали боевые действия», - добавил Терентьев.

С выводом российских войск из Европы - ситуация перевернулась. НАТО незамедлительно стало расширяться. То, что строилось и создавалось для сдерживания любых угроз с Запада - досталось североатлантическому альянсу.

«Что получили НАТОВцы, которые не собирались расширяться на восток - готовую инфраструктуру, которая была даже лучше, логистика, они могли продвинуть любое свое оружие, технику на Восток, это стало толчком в быстрое расширение НАТО», - подчеркнул Мягков.

Получается, принимая такие решения, Горбачёв, которого потом поддержал Ельцин, расписался в слабости страны. США, Британия это сразу заметили и воспользовались. После ухода группировки войск из Европы с нами вообще перестали считаться.

В итоге, за короткое время НАТО приблизилось вплотную к нашим границам. Сразу после выступления Горбачева в ООН, в Альянс вошла объединённая Германия, не дожидаясь окончательного ухода нашей группировки. В 99-м его частью стали Чехия, Венгрия и Польша - страны, откуда были выведены российские войска. Далее, еще несколько волн расширения. Агрессия против Югославии, цветные революции, создание АУКУС, разрыв всех договоренностей по контролю за оружием.

«Пока у нас была группа войск в Германии, в Европе не раздалось ни одного выстрела, который бы спровоцировал конфликт, не убили бы Каддафи, Хусейна, не бомбили бы Югославию, речи бы не было вообще об Украине», - отметил Терентьев.

Приближаясь к нашим границам, западные лидеры не уставали утверждать, что НАТО для России не представляет опасности. Чем все закончилось - все знают. Но чтобы не повторять ошибок - важно помнить, с чего все начиналось.