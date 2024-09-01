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Пловец Жданов забрал золото на Паралимпиаде в Париже

Также пловчиха Ищиулова забрала серебряную медаль, уступив британке Уистон.
Глеб Владовский 2024-09-01 20:58:58
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Пловец из РФ Роман Жданов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх, проплыв дистанцию в 150 метров с результатом 2:23,03. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается, что таким образом россиянин стал четырехкратным призером, до этого он трижды побеждал на Играх в Токио. Второе место занял израильтянин Ами Дадаон, а третьим стал мексиканец Анхель Камачо Рамирес.

Кроме того, на дистанции 200 метров комплексным плаванием серебряную медаль завоевала 19-летняя российская пловчиха Виктория Ищиулова. Спортсменка уступила британке Брок Уистон 0,28 секунды.

Всего у сборной России на счету стало 22 медали: пять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

Напомним, что летние Паралимпийские игры в Париже  продлятся до 8 сентября.

#в стране и мире #плавание #Париж #Золотая медаль #Паралимпийские игры #паралимпиада-2024
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