Пловец Жданов забрал золото на Паралимпиаде в Париже

Пловец из РФ Роман Жданов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх, проплыв дистанцию в 150 метров с результатом 2:23,03. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается, что таким образом россиянин стал четырехкратным призером, до этого он трижды побеждал на Играх в Токио. Второе место занял израильтянин Ами Дадаон, а третьим стал мексиканец Анхель Камачо Рамирес.

Кроме того, на дистанции 200 метров комплексным плаванием серебряную медаль завоевала 19-летняя российская пловчиха Виктория Ищиулова. Спортсменка уступила британке Брок Уистон 0,28 секунды.

Всего у сборной России на счету стало 22 медали: пять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

Напомним, что летние Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября.