Автобус с 27 рабочими перевернулся после ДТП с фурами под Москвой

Автобус с 27 рабочими перевернулся после столкновения с двумя фурами на ЦКАД под Москвой. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

В результате ДТП погиб один человек, минимум пятеро получили серьезные травмы. На место происшествия вылетел медицинский вертолет.

Отмечается, что после удара произошел разлив топлива. Затем загорелся один из большегрузов. Сейчас полностью перекрыта проезжая часть.

На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают все экстренные службы. Причины аварии выясняются.