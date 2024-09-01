Рижский вокзал в Москве возобновил работу спустя полтора года реконструкции

В Москве Рижский вокзал открыл свои двери для пассажиров спустя полтора года реконструкции. Все вокзальные помещения полностью возобновили свою работу.

Вокзал оборудовали двумя новыми платформами длиной 270 метров. Они оборудованы в том числе навесом на всю длину, современным освещением и навигацией.

Кроме того, пути перестроены для запуска МЦД-4, а системы управления движением переведены на цифровые.

Напомним, что 1 марта 2023 года станцию Москва-Рижская закрыли на ремонт.

Впервые вокзал начал принимать пассажиров 11 сентября 1901 года. Он соединял Москву с прибалтийскими городами и неоднократно менял свое название: сперва он назывался Виндавский. А в 30-е годы его переименовали в Балтийский, а в 40-х годах он назывался Ржевским. И лишь в 1948 году он стал Рижским.

Уникальность вокзала заключается в том, что он расположен параллельно железнодорожным путям, что обычно присуще провинциальным станциям. Из-за этого зачастую он становился декорацией к отечественным фильмам, в том числе в киноленте «Семнадцать мгновений весны».