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Рижский вокзал в Москве возобновил работу спустя полтора года реконструкции

Пути перестроены также для эксплуатации на участках МЦД-4.
Глеб Владовский 2024-09-01 16:40:15
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве Рижский вокзал открыл свои двери для пассажиров спустя полтора года реконструкции. Все вокзальные помещения полностью возобновили свою работу.

Вокзал оборудовали двумя новыми платформами длиной 270 метров. Они оборудованы в том числе навесом на всю длину, современным освещением и навигацией.

Кроме того, пути перестроены для запуска МЦД-4, а системы управления движением переведены на цифровые.

Напомним, что 1 марта 2023 года станцию Москва-Рижская закрыли на ремонт.

Впервые вокзал начал принимать пассажиров 11 сентября 1901 года. Он соединял Москву с прибалтийскими городами и неоднократно менял свое название: сперва он назывался Виндавский. А в 30-е годы его переименовали в Балтийский, а в 40-х годах он назывался Ржевским. И лишь в 1948 году он стал Рижским.

Уникальность вокзала заключается в том, что он расположен параллельно железнодорожным путям, что обычно присуще провинциальным станциям. Из-за этого зачастую он становился декорацией к отечественным фильмам, в том числе в киноленте «Семнадцать мгновений весны».

#Москва #в стране и мире #Реконструкция #Рижский вокзал
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