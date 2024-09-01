В Ессентуках 19 санаториев остались без воды из-за аварии на сети

В городе Ессентуки 19 санаториев оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на водоводе диаметром 400 мм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Отмечается, что в зоне временного ограничения водоснабжения 300 абонентов. Местный филиал предприятия организовал подвоз воды автоцистерной по заявкам, поступившим в диспетчерскую службу.

«Специалисты... сегодня ведут аварийно-восстановительные работы на водоводе (диаметром 400 мм) в районе санатория «Шахтер» со стороны улицы Железнодорожная», - говорится в заявлении ведомства.

По данным «Ставрополькрайводоканала», ремонтные работы на участке завершатся ориентировочно в 18:00 мск.