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В Ессентуках 19 санаториев остались без воды из-за аварии на сети

Восстановительные работы на водоводе ведутся в районе санатория «Шахтер», где и произошла авария. Ориентировочное время завершения ремонта - 18:00 мск.
Глеб Владовский 2024-09-01 15:31:43
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

В городе Ессентуки 19 санаториев оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на водоводе диаметром 400 мм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Отмечается, что в зоне временного ограничения водоснабжения 300 абонентов. Местный филиал предприятия организовал подвоз воды автоцистерной по заявкам, поступившим в диспетчерскую службу.

«Специалисты... сегодня ведут аварийно-восстановительные работы на водоводе (диаметром 400 мм) в районе санатория «Шахтер» со стороны улицы Железнодорожная», - говорится в заявлении ведомства.

По данным «Ставрополькрайводоканала», ремонтные работы на участке завершатся ориентировочно в 18:00 мск.

#в стране и мире #ставропольский край #Водоснабжение #авария на воде
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