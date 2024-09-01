Космонавт Гребенкин рассказал, что перед каждым полетом сдает экзамены

Российские космонавты поздравили всех учащихся с Днем знаний и пожелали им успехов. Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин записали видео для школьников и студентов.

«Мы желаем вам успехов в обучении, приобретении знаний и удачи на экзаменах тем, кому они предстоят в этом учебном году», - сказал Олег Кононенко

Николай Чуб заявил о важности учебы для всех, и особенно для космонавтов. Он рассказал, что космос опасен, и только знания помогут в нем выжить.

«Для тех, кто выбрал дорогу за пределы земного пространства, знания - это не прихоть, а жизненная необходимость. Космос - это опасная среда для человека и существовать в ней можно только благодаря тем знаниям, что добыли наши предшественники», - отметил он.

Александр Гребенкин поддержал коллегу, заявив, что даже опытные космонавты постоянно учатся и проверяют свои знания. Также, по его словам, они приобретают новые знания в процессе работы и делятся ими с другими.

«Перед каждым полетом даже опытные космонавты снова садятся за парту и сдают экзамены, а после возвращения на Землю делятся с коллегами полученной информацией», - поделился он.

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