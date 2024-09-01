МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Восемь человек погибли в ДТП с минивэном под Нижним Новгородом

Авария произошла на трассе «Восток», водитель не справился с управлением.
Мария Зайцева 2024-09-01 12:40:10
© Фото: Прокуратура Нижегородской области

Восемь человек погибли на федеральной автодороге «Восток» в результате аварии с участием минивэна. Об этом сообщают Минздрав и прокуратура региона.

«По предварительной информации, в ДТП на федеральной автодороге пострадали 13 человек, из них восемь - погибли», - говорится в сообщении.

Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением: автомобиль врезался в отбойник.

«В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в сообщении.

На место произошедшего выехал районный прокурор Евгений Матвеев, чтобы координировать правоохранительные органы и аварийные службы.

Будут задействованы два вертолета санитарной авиации.

#в стране и мире #авария #минздрав #ДТП #Прокуратура #погибшие #минивэн
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 