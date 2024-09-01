Отец фигуранта дела о «Крокусе» переехал в Москву за год до трагедии

Отец одного из недавно выяснившихся фигурантов дела о теракте в Красносельске в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова переехал в Москву за год до произошедшей трагедии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владелицу квартиры, у которой мужчина ее снимал.

Арендодатель рассказал, что отец Хусейна, Расул Хамидов, снимал однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка. Он жил вместе с женой на последнем этаже пятиэтажного дома и съехал весной в 2023 году со словами, что переезжает в столицу.

«Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», - рассказала арендодатель.

Известно также, что 27-летний Хусейн Хамидов переехал в Россию вместе с родителями, когда ему было 12 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дядю фигуранта.

Ранее суд продлил арест четверым фигурантам дела по теракту в «Крокусе», фамилии которых ранее не звучали в следствии.