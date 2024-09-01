МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отец фигуранта дела о «Крокусе» переехал в Москву за год до трагедии

За год до теракта он переехал в Москву из Екатеринбурга.
Мария Зайцева 2024-09-01 10:10:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Отец одного из недавно выяснившихся фигурантов дела о теракте в Красносельске в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова переехал в Москву за год до произошедшей трагедии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владелицу квартиры, у которой мужчина ее снимал.

Арендодатель рассказал, что отец Хусейна, Расул Хамидов, снимал однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка. Он жил вместе с женой на последнем этаже пятиэтажного дома и съехал весной в 2023 году со словами, что переезжает в столицу.

«Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», - рассказала арендодатель.

Известно также, что 27-летний Хусейн Хамидов переехал в Россию вместе с родителями, когда ему было 12 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дядю фигуранта.

Ранее суд продлил арест четверым фигурантам дела по теракту в «Крокусе», фамилии которых ранее не звучали в следствии.

#Москва #в стране и мире #Теракт #дело #фигурант #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 