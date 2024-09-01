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Трое детей погибли и пятеро пострадали при пожаре в Подмосковье

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже дома в деревне Юрцово.
Анастасия Бобылева 2024-09-01 01:25:50
© Фото: МЧС России

В деревне Юрцово в Подмосковье в результате пожара погибли женщина и трое детей, еще пять детей и один взрослый пострадали. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«К сожалению, погибли дети: мальчик в возрасте пяти лет, девочки четырех и трех лет. В больнице находятся семь человек, из них пять детей. Все члены одной семьи», - пишет ведомство.

Позже появилось сообщение о том, что одна из пострадавших - мать -  скончалась в больнице. Уточняется, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже дома. Его ликвидировали на площади 40 квадратных метров, для этого пришлось привлечь 52 специалиста и 19 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #дети #Трагедия
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