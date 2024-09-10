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Кобахидзе назвал причину отзыва из Грузии поверенного в делах Украины

Покупка стиральных машин, сообщил Кобахидзе, стала причиной увольнения временного поверенного в делах Украины в Грузии.
Марина Крижановская 2024-09-10 05:37:58
© Фото: IMAGO Bernd Elmenthaler Globallookpress

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе рассказал, почему уволили временного поверенного в делах Украины. По его информации, высокопоставленного украинского дипломата Михаила Харишина отозвали из-за покупки стиральных машин.

Как сообщает «360», закупка предметов бытовой техники на фоне боевых действий на родине украинского дипломата стала причиной его отзыва. Этими сведениями премьер Кобахидзе поделился во время брифинга.

«Конкретный представитель, <…> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва», - цитирует его слова СМИ.

Подытоживая, глава грузинского правительства добавил, что этот шаг не был политическим решением. Напомним, новое руководство МИД Украины отозвало временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина. Возглавляет украинское министерство Андрей Сибига после отставки Дмитрия Кулебы.

Сутками ранее Сибига сообщил о внесении представления об увольнении своего зама Ирины Боровец и о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии по причине «полного непонимания им реалий дипломатии воюющего государства».

#в стране и мире #Украина #дипломатия #Грузия #мид украины #Ираклий Кобахидзе #временный поверенный в делах
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