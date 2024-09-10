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Украинский блогер заявил о желании сменить паспорт на российский

Блогер Бабич сообщил, что ради возвращения в Россию и получения паспорта РФ готов отказаться от гражданства Украины и пойти служить в российских Вооруженных силах.
Дарина Криц 2024-09-10 02:39:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На Украине местный блогер заявил о своем желании отправиться на специальную военную операцию. По словам Артура Бабича, он готов стать участником СВО, чтобы жить там, где хотел всю жизнь - в России.

Как сообщил «360», Бабич хотел получить ВНЖ (вид на жительство) еще до начала спецоперации, но не успел. Вернувшись из США, он сразу подал документы на ВНЖ, но уехал до его получения.

«У меня желание получить гражданство и жить в стране, в которой я хотел жить всю жизнь. Я уже давно сделал свой выбор», - цитирует его слова издание.

Бабич добавил, что его не пугает призыв в армию и мобилизация, поскольку его отец тоже прошел армейскую службу. Кроме того, украинский блогер готов принять все российские законы.

#в стране и мире #гражданство рф #паспорт рф #СВО #Артура Бабич #украинский блогер
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