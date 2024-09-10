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На небоскребе в Белграде появился стометровый портрет Льва Толстого

В память о дне рождения Льва Толстого на 168-метровом небоскребе в Белграде появилась проекция портрета писателя.
Марина Крижановская 2024-09-10 01:49:42
© Фото: @11NES5dfhcY5yHC X.com

В сербской столице Белграде на 42-этажном небоскребе на берегу реки Сава загорелся портрет знаменитого русского писателя Льва Толстого.

На высотном 168-метровом здании «Кула Београд» (Башня Белград) спроецировали изображение всемирно известного писателя, добавив его цитату «Совесть - голос души».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию здания, в Сербии отметили два знаковых произведения Толстого - «Анна Каренина» и «Война и мир».

«В этот день в 1828 году родился всемирно известный писатель русского происхождения Лев Толстой. Его два величайших произведения "Анна Каренина" и "Война и мир" отражают глубокие социальные и психологические аспекты России того времени и являются неотъемлемой частью наших книжных полок и коллекций», - заявили представители балканского государства.

Пользователи социальных сетей начали делиться кадрами со светящимся небоскребом на фоне ночного неба Белграда. Одна из них написала, что на бегущей строке было указано «В этот день рожден Лев Толстой. Совесть - голос души».

 

#в стране и мире #Сербия #лев толстой #Белград #день рождения #Небоскреб #День Памяти #русский писатель #проекция изображения
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