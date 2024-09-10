ВС РФ заминировали все подступы к Каховке со стороны Днепра

Корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин заявил, что российские военные сделали невозможным украинский десант на Каховку с Днепра, плотно заминировав подходы к городу.

«Берег полностью закрыт мощными российскими системами РЭБ, а за небом следят специалисты. Высадка десанта здесь стала невозможной после того, как все подступы были заминированы», - отметил корреспондент.

Он добавил, что еще недавно прогулки по набережной и парку Каховки были смертельно опасны, но сейчас ситуация изменилась. Теперь, подчеркнул Аброськин, украинская артиллерия, работавшая по улицам, все чаще становится добычей российских ударных дронов.

Что же до дронов противника, то, как отметили российские бойцы, одно подразделение может сбить вплоть до девяти FPV-дронов и четырех обычных квадрокоптеров за сутки.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие «угнали за 60 секунд» украинский танк Т-72 в 30 километрах от Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.