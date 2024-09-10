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В Армении оценили вклад РФ в перемирие в Карабахе в 2020 году

По словам армянского дипломата Мирзояна, эту же роль продолжили США и страны ЕС.
Глеб Владовский 2024-09-10 12:58:01
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Россия в 2020 году сыграла ключевую роль в установлении перемирия в Карабахе. Такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Россия - это страна, которая смогла установить мир, а потом подписать документ о прекращении огня после войны в 2020 году. Россия также смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что эту роль продолжили США, ЕС. При этом отмечается, что у каждой страны есть свои интересы, которые далеко не всегда совпадают с целями Армении.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан заявили о полном прекращении огня. Согласно договору, Ереван вернул Баку утраченные территории, в том числе в Нагорном Карабахе. В свою очередь, это вызвало массовые волнения в Армении, где протестующие требовали отставки премьера Пашиняна с занимаемого им поста.

#Россия #в стране и мире #Армения #нагорный карабах #Азербайджан #перемирие
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