В Армении оценили вклад РФ в перемирие в Карабахе в 2020 году

Россия в 2020 году сыграла ключевую роль в установлении перемирия в Карабахе. Такое заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Россия - это страна, которая смогла установить мир, а потом подписать документ о прекращении огня после войны в 2020 году. Россия также смогла привести Армению и Азербайджан к столу переговоров», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что эту роль продолжили США, ЕС. При этом отмечается, что у каждой страны есть свои интересы, которые далеко не всегда совпадают с целями Армении.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан заявили о полном прекращении огня. Согласно договору, Ереван вернул Баку утраченные территории, в том числе в Нагорном Карабахе. В свою очередь, это вызвало массовые волнения в Армении, где протестующие требовали отставки премьера Пашиняна с занимаемого им поста.