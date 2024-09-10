Источник: главу СК в Пермском крае убил топором сожитель бывшей жены

Руководителя территориального следственного отдела СК РФ в Пермском крае Евгения Середкина убили топором. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник. В убийстве подозревается сожитель бывшей жены Середкина.

«Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый - сожитель бывшей жены, он задержан», - сообщил источник.

Следователи устанавливают мотив убийства. Проверяется версия совершения преступления на почве ревности. Работу криминалистов на месте совершения преступления координировал руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Сотрудники правоохранительных служб задержали подозреваемого. Следствие намерено направить ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.