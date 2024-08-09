Добровольцы в Москве рассказали, почему решили подписать контракт

С самого утра очередь - всего за один день через специалистов проходят сотни добровольцев, некоторые даже стоят на улице. Это те, кого события в Курской области не оставили равнодушным. Так, после первых сообщений из приграничья Сергей пошел в военкомат.

«Я сказал: "Мам, я поехал на вахту работать..." Я считаю необходимым ехать защищать свою Родину», - сказал Сергей.

Елена пришла проводить своего мужа. Они оба бойцы, но каждый из их семьи займет свою линию фронта. Она - волонтер. Он - на передовую.

«Первое, что чувствую, - гордость. Честно. Два раза пытался - останавливала. Сказал - надо. За нами дети, Родина», - сказала Елена.

На Динару в военкомате оглядывались абсолютно все. Девушка, ей всего 22. Еще месяц назад она стояла в одном ряду со своими сокурсниками в актовом зале университета, получая диплом, но уже тогда точно знала, что вскоре пойдет на фронт.

Здесь и те, у кого это уже третий контракт. Мужчина в камуфляже - ветеран боевых действий, он просит не показывать лица. Жена и дети видят его реже, чем сослуживцы.

Многие приходят сюда далеко не за деньгами, но им тоже рады. К тому же недавно вышел указ: федеральную единовременную выплату увеличили вдвое - теперь это 400 тысяч рублей. Мера, которая будет действовать как минимум до Нового года. Кроме этого, каждый регион за счет местного бюджета устанавливает и свою собственную сумму выплат. Общая в Москве, одна из самых высоких, почти два миллиона рублей.

«У нас работа построена по принципу одного окна... Стараемся минимизировать количество времени, затрачиваемого на прохождение всех отборочных мероприятий», - рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Москве Леонид Андреев.

В пунктах решают сразу и финансовые вопросы. На месте добровольцу открывают счет и выдают банковскую карту, после он уезжает на полигон. Тренировки проходят в учебном центре в Подмосковье. Эти мужчины, пока еще гражданские, мысленно уже на фронте.

Правильно накладывать жгут и обращаться с оружием. Все действия бойцы оттачивают на занятиях, доводят до автоматизма. Инструкторы сами прошли СВО и преподают военную науку с учетом собственного опыта.

Больше всего уделяют внимание огневой подготовке и тактической медицине. Кого-то учат с нуля, некоторые уже с опытом.

«Очень многое изменилось как и в тактике действия, так и в разведке... Обмен мнениями, обмен, так сказать, нововведениями и приемами противодействия и действий солдат, соответственно, мы это все корректируем», - рассказал военный с позывным Коловрат.

Обстановка на фронте стремительно меняется, требует быстрых и нестандартных решений прямо во время боя или в ходе выполнения задачи. Брать ответственность и действовать на передовой - эти навыки инструкторы считают одними из самых важных. Ведь от этого зависят сразу несколько жизней - своя и товарищей рядом.