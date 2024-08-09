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Расчет «Гиацинта» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Днепре

Цель располагалась в заброшенном доме на правом берегу Днепра.
2024-08-09 07:08:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» арктической бригады группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ, находящемуся в заброшенном доме на правом берегу Днепра. Кадры работы военных на Херсонском направлении публикует Министерство обороны России.

«Очень много мы артиллерии уже подбили на нашем направлении, они работают только беспилотниками против нас», - сообщил командир орудия с позывным Дрезден.

Как рассказал артиллерист, наши разведчики постоянно выявляют места скопления противника, по которым артиллерия сразу наносит удары.

«Есть определенные места, где они (солдаты противника. - Прим. ред.) прячутся. Мы уничтожаем эти укрытия. Есть ложбинки, овраги, где они стараются укрыться, вот мы по ним и (работаем. - Прим. ред.)», - добавил военнослужащий.

По данным Минобороны, вражеские огневые позиции находятся на расстоянии около 20 километров. Расчеты тщательно маскируют орудие, чтобы остаться незамеченными, а после выполнения задачи по нанесению огневого поражения орудие сворачивается и оперативно маскируется.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #Гиацинт-Б #Херсонское направление #правый берег Днепра
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