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Ночные залпы «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в опорниках в Вербовом

В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции.
2024-08-09 08:17:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили живую силу ВСУ в опорных пунктах на передовых позициях в районе Вербового.

Об этом сообщает Минобороны России, демонстрируя боевую работу «Градов» в ночное время.

В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции.

В сообщении уточняется, что расчеты боевых машин реактивного дивизиона гвардейского артиллерийского полка ВДВ из Анапы находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к выполнению боевой задачи днем и ночью, в любую погоду.

От получения координат цели до первого залпа проходят секунды. Расчет РСЗО «Град» занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам.

Разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #десантники #РСЗО Град #артиллеристы #СВО #Вербовое #опорник
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