Ночные залпы «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в опорниках в Вербовом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили живую силу ВСУ в опорных пунктах на передовых позициях в районе Вербового.

Об этом сообщает Минобороны России, демонстрируя боевую работу «Градов» в ночное время.

В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции.

В сообщении уточняется, что расчеты боевых машин реактивного дивизиона гвардейского артиллерийского полка ВДВ из Анапы находятся на круглосуточном дежурстве и готовы к выполнению боевой задачи днем и ночью, в любую погоду.

От получения координат цели до первого залпа проходят секунды. Расчет РСЗО «Град» занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам.

Разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.