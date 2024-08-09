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Al Masirah: США и Британия нанесли новый удар по Йемену

Информация о жертвах и разрушениях не разглашается.
Ирина Егорова 2024-08-09 02:42:30
© Фото: Iranian Army OfficeKeystone Press Agency, Globallookpress

Очередную серию ударов нанесли США и Великобритания по портовой город Ходейда в Йемене, который находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», передает RT со ссылкой на принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah. 

По информации телеканала, по порту Рас-Иса было нанесено три авиаудара. О жертвах и разрушениях не сообщается.

США и Великобритания регулярно бьют по объектам военной инфраструктуры хуситов. Целями являются места хранения ракет и запуска беспилотников, радарные установки и склады с топливом и вооружением. Обстрелы связаны с началом спецоперации ЦАХАЛ в секторе Газа. Хуситы поддержали палестинцев и начали наносить удары по любым кораблям, связанным с Израилем.

#сша #Великобритания #Йемен #Хуситы #Порт #Ансар Аллах
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