В Бразилии разбился самолет с 62 людьми на борту

Самолет с 62 людьми на борту потерпел крушение в Бразилии в пятницу, сообщает Reuters. Президент страны Лула да Силва заявил, что все пассажиры считаются погибшими. Предположительно это 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

В соцсетях публикуют предположительный момент падения. На видео лайнер снижается в неуправляемом вращении. Самолет исчезает, а потом поднимается большой столб черного дыма.

Турбовинтовой ATR 72-500 авиакомпании Voepass Linhas Areas следовал из Каскавела в штате Парана в Гуарульюс в Сан-Паулу.

Государственная пожарная служба Сан-Паулу подтвердила в социальных сетях, что потерпел крушение самолет и что в район происшествия направлено семь бригад.

Авиакомпания тоже подтвердила факт катастрофы. Там заявили, что не могут предоставить дополнительную информацию о причинах крушения. Предположительно лайнер упал в жилом районе. В авиакомпании сообщили, что пока не располагают данными о погибших или пострадавших.