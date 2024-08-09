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В Бразилии разбился самолет с 62 людьми на борту

На видео лайнер снижается в неуправляемом вращении.
Владимир Рубанов 2024-08-09 21:29:49
© Фото: Weathermonitors, Х © Видео: Weathermonitors, Х

Самолет с 62 людьми на борту потерпел крушение в Бразилии в пятницу, сообщает Reuters. Президент страны Лула да Силва заявил, что все пассажиры считаются погибшими. Предположительно это 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

В соцсетях публикуют предположительный момент падения. На видео лайнер снижается в неуправляемом вращении. Самолет исчезает, а потом поднимается большой столб черного дыма.

Турбовинтовой ATR 72-500 авиакомпании Voepass Linhas Areas следовал из Каскавела в штате Парана в Гуарульюс в Сан-Паулу.

Государственная пожарная служба Сан-Паулу подтвердила в социальных сетях, что потерпел крушение самолет и что в район происшествия направлено семь бригад.

Авиакомпания тоже подтвердила факт катастрофы. Там заявили, что не могут предоставить дополнительную информацию о причинах крушения.  Предположительно лайнер упал в жилом районе. В авиакомпании сообщили, что пока не располагают данными о погибших или пострадавших.

#крушение #Бразилия #авиакатастрофа #видео #Сан-Паулу #ATR 72
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