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Мужчина в никабе ранил двух полицейских в Дагестане

Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль на автодороге Хасавюрт - Тлох.
Владимир Рубанов 2024-08-09 20:02:40
© Фото: МВД по Республике Дагестан

В Дагестане мужчина в никабе открыл огонь по полицейским, когда они попытались остановить его машину на автодороге Хасавюрт - Тлох. Двое сотрудников ранены, сообщили в МВД по Республике Дагестан.

В республиканской полиции сообщили, что по подозрению в нападении разыскивают 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь Шалинского района Чеченской Республики.

В сообщении МВД сказано, что этот человек одет в широкую женскую одежду темных тонов и перчатки. Он носит закрывающий лицо головной убор с узкой прорезью для глаз - никаб.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый, полицейские просят им сообщить.

#стрельба #Дагестан #МВД #полиция #Розыск #нападение #Хасавюрт #Никаб
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