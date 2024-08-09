Мужчина в никабе ранил двух полицейских в Дагестане

В Дагестане мужчина в никабе открыл огонь по полицейским, когда они попытались остановить его машину на автодороге Хасавюрт - Тлох. Двое сотрудников ранены, сообщили в МВД по Республике Дагестан.

В республиканской полиции сообщили, что по подозрению в нападении разыскивают 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь Шалинского района Чеченской Республики.

В сообщении МВД сказано, что этот человек одет в широкую женскую одежду темных тонов и перчатки. Он носит закрывающий лицо головной убор с узкой прорезью для глаз - никаб.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый, полицейские просят им сообщить.