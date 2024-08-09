На Украине сообщили о повреждении предприятия в Никополе

Получило повреждение промышленное предприятие, расположенное в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной рады Николай Лукашук.
Глава местной областной государственной администрации Сергей Лысак также написал в Telegram-канале о повреждении промышленного и коммунального предприятия в Никополе.
Характер и масштаб разрушений не уточняется.
В течение дня 9 августа в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
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