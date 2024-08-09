На Украине сообщили о повреждении предприятия в Никополе

Получило повреждение промышленное предприятие, расположенное в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной рады Николай Лукашук.

Глава местной областной государственной администрации Сергей Лысак также написал в Telegram-канале о повреждении промышленного и коммунального предприятия в Никополе.

Характер и масштаб разрушений не уточняется.

В течение дня 9 августа в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.