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На Украине сообщили о повреждении предприятия в Никополе

Власти Днепропетровской области не уточнили характер и масштаб разрушений.
Владимир Рубанов 2024-08-09 19:07:26
© Фото: dnipropetrovskaODA, Telegram

Получило повреждение промышленное предприятие, расположенное в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной рады Николай Лукашук.

Глава местной областной государственной администрации Сергей Лысак также написал в Telegram-канале о повреждении промышленного и коммунального предприятия в Никополе.

Характер и масштаб разрушений не уточняется.

В течение дня 9 августа в Днепропетровской области несколько раз объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

#Украина #Промышленность #предприятие #никополь #Днепропетровская область
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