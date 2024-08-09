Петербург отметил 80-ю годовщину окончания Ленинградской битвы

Боевые награды - это та самая своя ноша, что не тянет. У Зиновия Меркина по два ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». В июле 1941-го, в 16 лет, он прибавил себе год в военкомате и пошел добровольцем в Ленинградскую дивизию народного ополчения.

«Я был воспитан в патриотическом духе. Я был воспитан, что должен, как все мужики, служить в армии», - говорит Зиновий Меркин.

Зиновию Леонидовичу уже 100 лет. Он воевал на Невском пятачке, на Курской дуге, освобождал Украину и дошел до Берлина - несмотря на четыре серьезных ранения. Товарищи-разведчики называли его «ленинградцем», а на заданиях берегли и прикрывали.

«Я их спрашиваю: Сашка, что ты меня прикрываешь? А он говорит: Зиновий, а ведь ты с 41-го года воюешь. Таких как ты - мало!», - рассказывает ветеран.

Его родной город тоже воевал с 41-го. Битва за Ленинград - самое продолжительное и кровопролитное сражение всей второй мировой войны - длилась 1127 дней. Да, блокада была полностью снята в январе 44-го, но еще полгода наши войска вели ожесточенные бои с врагом.

«Люди думают - полное снятие блокады. Но какое ж полное, когда финны до лета здесь были. Все-таки треть блокадного кольца - противник здесь все равно, никуда они отсюда не делись», - говорит председатель совета РОО «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко.

Этот ДОТ в Белоострове - самый крупный на всем на Карельском перешейке. Построили его наши. 770 кубов бетона ушло. Толщина потолка - 1,7 метра, толщина стены - 1,5. Но в 1941-м ДОТ заняли финны и превратили его в неприступную крепость.

Взять укрепление и выбить врага Красной Армии удалось только летом 44-го. Уничтожить ДОТ нашим артиллеристам удалось 146 прямыми попаданиями из гаубиц.

Именно здесь началась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, которая закончилась освобождением Северо-Запада нашей страны. Здесь, под Ленинградом, Красная Армия разгромила немецкую группировку войск «Север» - а это 50 дивизий! - и заставила финнов выйти из войны.

«Историки дату 9 августа рассчитали как окончание битвы за Ленинград - ленинградский День Победы. В это время гитлеровские войска были отодвинуты на такое расстояние, когда они уже перестали представлять опасность для нашего города», - рассказывает заместитель директора музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова Виктор Смирнов.

По инициативе Российского военно-исторического общества и музея «Битва за Ленинград» 9 августа включено в перечень памятных дат.

Эти кадры сняты 1,5 месяца назад - на дне Ладоги нашли грузовик «ЗИС-5», который в годы блокады работал на «Дороге жизни». Что эта машина везла и из-за чего погибла - пока установить не удалось.

Но она точно будет восстановлена и станет еще одним экспонатом музея «Битва за Ленинград». В память о подвиге непокоренного города, всех его жителей и защитников.