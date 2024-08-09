Три человека ранены при атаке дрона по машине в Белгородской области

Сегодня в Белгородской области украинский дрон атаковал ехавший по автодороге Зиборовка - Муром легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ранены три человека.

Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. Он получил баротравму, ожог предплечья и ранение лица. Еще у двух человек травмы средней степени тяжести.

«У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у одного мужчины баротравма и осколочные ранения лица и плеча»‎, - отметил глава региона.

Раненых доставили в областную клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.