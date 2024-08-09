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Три человека ранены при атаке дрона по машине в Белгородской области

Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии.
Сергей Лебедев 2024-08-09 17:16:50
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня в Белгородской области украинский дрон атаковал ехавший по автодороге Зиборовка - Муром легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ранены три человека.

Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. Он получил баротравму, ожог предплечья и ранение лица. Еще у двух человек травмы средней степени тяжести.

«У женщины закрытая черепно-мозговая травма, у одного мужчины баротравма и осколочные ранения лица и плеча»‎, - отметил глава региона.

Раненых доставили в областную клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

#в стране и мире #белгородская область #пострадавшие #ожог #Вячеслав Гладков #баротравма
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