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Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.
Владимир Рубанов 2024-08-09 16:47:25
© Фото: Пресс-служба Кремля © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле. На нем обсудили вопросы борьбы с терроризмом.

В совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Кроме того, в числе участников были глава Минобороны России Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента Николай Патрушев.

Открывая совещание, Владимир Путин сообщил, что предстоит обсудить важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

Предыдущее заседание Совета безопасности РФ состоялось 2 августа. На нем обсуждалась международная повестка.

#ФСБ #терроризм #Владимир Путин #николай патрушев #Александр Бортников #Совещание #совет безопасности рф
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