Собянин провел технический пуск станции метро «Потапово»

Сегодня московский мэр Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро. Он прокатился до станции «Потапово» и анонсировал ее скорое открытие. По его словам, в течение нескольких недель закончатся пусконаладочные работы.
«В Москве закончено строительство еще одной станции - станции "Потапово"... Она пришла из "старой" Москвы в Новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутова», - отметил градоначальник.
Отмечается, что открытие станции «Потапово» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова. Около 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить до 40 минут в день.
«Потапово» станет первой в Москве отапливаемой наземной станцией метро.
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