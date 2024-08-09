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Собянин провел технический пуск станции метро «Потапово»

Мэр Москвы прокатился по новому участку Сокольнической линии.
Сергей Лебедев 2024-08-09 15:11:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня московский мэр Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро. Он прокатился до станции «Потапово» и анонсировал ее скорое открытие.‎ По его словам, в течение нескольких недель закончатся пусконаладочные работы.

«В Москве закончено строительство еще одной станции - станции "Потапово"... Она пришла из "старой" Москвы в Новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутова»‎, - отметил градоначальник.

Отмечается, что открытие станции «Потапово» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова. Около 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить до 40 минут в день.

«Потапово» станет первой в Москве отапливаемой наземной станцией метро.‎

#Москва #в стране и мире #метро #Сергей Собянин #мэр #сокольническая линия #потапово
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