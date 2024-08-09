МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии

Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан быть осторожными, посещая популярные общественные места в Австрии из-за возможной угрозы терактов. Например, в Вене на этой неделе отменили три концерта американской певицы Тейлор Свифт, сообщило Idnes.

По информации издания, накануне полиция Австрии арестовала мужчину-радикала, который планировал нападение со своим сообщником во время концерта. По его словам, он был намерен напасть на людей, а потом покончить с собой.

«Хотя конкретная угроза сведена к минимуму, ситуация с безопасностью, по мнению австрийских властей, остается очень серьезной. Всем находящимся в Австрии чешским гражданам рекомендовано внести данные о себе в систему регистрации Drozd дипведомства», - добавило издание.

Отмечается, что подозреваемый задержан, он признал вину. Также арестованы трое причастных к планированию теракта человека, передает РИА Новости.