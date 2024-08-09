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ВС РФ уничтожили технику и блиндажи ВСУ с помощью «Копий»

Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 предназначен для борьбы с танками, САУ и другими бронированными средствами противника.
2024-08-09 10:57:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 «Копье» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили легкобронированную технику и блиндажи боевиков ВСУ. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

На записи показано, как военнослужащие выполняют задачу. СПГ-9 размещается на станке-треноге. В казенной части поворотом влево открывается затвор с соплом, в ствол закладывается граната с заранее выставленной глубиной срабатывания взрывателя. После этого ведется огонь.

С помощью беспилотника были получены данные о наращивании сил противника. Военнослужащие с помощью СПГ-9 уничтожили несколько единиц техники, вскрыли блиндажи ВСУ и поддержали наших штурмовиков.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что наши военнослужащие, в отличие от врага, своевременно и в нужных объемах получают боеприпасы, провизию, экипировку и воду. Грузы доставляют на передовую подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #копье #СВО #СПГ-9
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