Представленный к награде водитель БТР рассказал о штурме Урожайного

За время штурма Урожайного водитель БТР, морской пехотинец с позывным Марк, сменил три боевые машины. Стояла задача под вражеским огнем завезти на позиции противника десант наших штурмовиков.

Вот в Урожайном бронетранспортер экипажа на полном ходу ведет огонь из 30-мм пушки по позициям боевиков. Но первый БТР подорвался на мине.

«Я даже не понял, что произошло. Поехал, меня подкинуло. Только в глазах искры увидел. Глаза открываю - все в пыли. С наводчиком связался - живой. И мы стали эвакуироваться», - рассказал водитель БТР с позывным Марк.

Марк получил тяжелую контузию, но вернулся в бой. Вторая машина загорелась после прямого попадания. И снова эвакуация, но только чтобы пересесть на третий бронетранспортер.

«Третий БТР стал моим счастливчиком, до конца на нем выполняли боевые задачи, завезли пехоту, прикрывали огнем», - поделился Марк.

Выручал установленный на машине комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вражеские FPV-дроны падали, не долетая до цели. Под прикрытием РЭБ эвакуировали раненых товарищей.

«Первый БТР подбили, он мимо нас поехал еле-еле... Они остановились, мы сзади подъехали очень близко, чтобы РЭБ работала, чтобы FPV не ударили. Эвакуировали экипаж», - рассказал наводчик БТР с позывным Добрый.

В Урожайном бронетехника 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота находилась на острие атаки. Экипажи проламывали оборону противника, подвозили наших штурмовиков к самым опорным пунктам и прикрывали десант шквальным огнем.

«Наши пацаны-штурмовики дают очень хорошие накаты, враг боится, они нашу пехоту боятся - это видно. Наши доходят до опорника - и опорник сразу взятый», - добавил Добрый.

Боевики считали Урожайное очередной крепостью. Обширная промзона, три рубежа обороны. Совместными усилиями морпехи Тихоокеанского флота и штурмовики 5-й танковой бригады освободили поселок. Финальная стадия штурмовой операции заняла не более полутора часов.

Мы на командном пункте, он расположен в нескольких километрах от места, где морпехи выполняют боевую задачу. Но здесь все видят в мельчайших деталях и постоянно на связи со штурмовиками. Такой командный пункт стоит за каждой штурмовой операцией.

С помощью беспилотников командиры подразделений видят все изменения обстановки на поле боя. Каждый экипаж и каждую штурмовую группу практически ведут за руку.

«Мы его глаза, мы его контролируем. Контролируем участок местности, можем сказать, когда подступает противник, начинаются авиаудары, артудары. Корректируем группу, можем вывести из-под огня», - рассказал заместитель командира роты с позывным Чифир.

Ключом к успеху командиры называют четкие скоординированные действия подразделений и героизм отдельных бойцов. За проявленное мужество экипаж БТР представлен к высоким государственным наградам. Водитель бронетранспортера с позывным Марк - к «Золотой Звезде» Героя России.