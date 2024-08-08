Reuters: семь поляков задержаны в Нигерии за размахивание флагом РФ

В Нигерии задержали семерых граждан Польши, которые размахивали российским флагом на антиправительственной демонстрации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной службы госбезопасности Питера Афунанью, информацию подтвердили в МИД Польши.

«Консульская служба выясняет точные обстоятельства инцидента с местными властями. Министерство иностранных дел остается на связи с семьями задержанных», - говорится в сообщении польского министерства в X.

По словам Афунаньи, поляки были задержаны во время проведения операции по обеспечению безопасности, однако она не была направлена против польских граждан.

Ранее в стране арестовали портного, изготавливавшего российские флаги, которые протестующие затем поднимали в ходе манифестаций.

Протесты в стране начались 1 августа, нигерийцы выступают против экономических реформ президента Болы Тинубу, которые привели к росту инфляции и девальвации местной валюты. Посольство России в Абудже заявило о непричастности российских дипломатов или госслужащих к волнениям в Нигерии.