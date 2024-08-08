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Су-34 сбросили ФАБ-500 на пункт временной дислокации ВСУ

Операция проводилась в зоне ответственности группировки войск «Запад».
2024-08-08 07:12:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Министерство обороны России, а также публикует видео работы летчиков.  

Были применены фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, благодаря чему точные удары наносились с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, уточнили в оборонном ведомстве.

Авиация поразила все цели прямым попаданием, сообщил летчик Су-34 Станислав.

«Враг бежит, враг напуган! А мы дальше продолжаем выполнять свою работу!», - поделился он.

Штурман Су-34  рассказал о том, как проводится работа: сначала экипаж получает задачу, вместе с летчиком выполняются расчеты, осматривается самолет и бомбы, производится взлет, выход в точку сброса, сам сброс. Далее экипаж наблюдает раскрытие УМПК и пилот направляет самолет к аэродрому посадки, добавил  штурман Су-34 Дмитрий.

Ранее в Минобороны показывали, как экипажи штурмовиков Су-25 поразили опорник ВСУ неуправляемыми авиаракетами в зоне ответственности группировки войск «Восток». 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #су-34 #бомба #фаб-500 #группировка запад
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