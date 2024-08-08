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Вертолет упал на военной базе в США, один человек погиб

Пилот-инструктор погиб, курсант пострадал.
Ирина Егорова 2024-08-08 04:10:08
© Фото: PpeKeystone Press Agency, Global Look Press

На военной базе Форт-Новосел в штате Алабама, США, упал вертолет - пилот-инструктор погиб, его курсант пострадал. Об этом сообщает RT со ссылкой на местный телеканал WTVY.

Сообщается, что погибшему было 46 лет. Пилота-курсанта госпитализировали.  Проводится расследование обстоятельств несчастного случая. Предварительно, крушение самолета произошло из-за «неисправности», сообщили в Центре передового опыта авиации армии США и Управлении по связям с общественностью Форт-Новосел.

Место крушения, по информации издания, находится недалеко от озера Толокко.

#вертолет #сша #военная база #пилот #гибель #Алабама
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