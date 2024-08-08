Три летевших во Владивосток самолета из-за тумана сели в Хабаровскес

Сложные метеоусловия в виде тумана скорректировали полет трех рейсов - они направлялись во Владивосток, но были вынуждены сесть в Хабаровске из-за тумана.

Самолеты из Шанхая, Иркутска и Новосибирска (FV6648, S76339 S7 Airlines, S76339 S7 Airlines) ушли на запасной аэродром в Хабаровск.

Также из-за тумана два рейса из Москвы совершили посадку с задержкой, передает РИА Новости.

Судя по прогнозу погоды сейчас во Владивостоке туман и +25 градусов. Предполагается, что он сохранится в первой половине дня.

Накануне на Владивосток обрушился тропический ливень. Всего за час обильных осадков, количество которых в два раза превысило прогнозы синоптиков, Владивосток буквально утонул. По прогнозам, вода из Приморского края уйдет не раньше чем через неделю.