Путин подписал закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

Путин подписал закон, который ограничивает максимальное количество мобильных номеров для одного абонента. Этот документ направлен на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи.

Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут иметь не больше 10 сим-карт. Для граждан РФ - физических лиц закон допускает оформление не более 20 номеров.

Документ регламентирует и другие особенности оформления телефонных номеров для иностранных граждан. Заключать договоры на аренду сим-карт они смогут только лично в офисе оператора связи. Кроме того, им придется проходить идентификацию по биометрии.

Кроме того, устройство иностранца - телефон или планшет - будут привязывать к сим-карте через IMEI-идентификатор.

Закон дает время операторам связи на приведение в порядок договоров с иностранцами до 1 июля 2025 года.

До 1 ноября 2025 года операторы должны проверить сведения о гражданах России - абонентах и корпоративных пользователях.