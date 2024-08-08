МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

На иностранца может быть оформлено не больше 10 сим-карт, на гражданина РФ - максимум 20.
Владимир Рубанов 2024-08-08 22:42:19
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

Путин подписал закон, который ограничивает максимальное количество мобильных номеров для одного абонента. Этот документ направлен на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи.

Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут иметь не больше 10 сим-карт. Для граждан РФ - физических лиц закон допускает оформление не более 20 номеров.

Документ регламентирует и другие особенности оформления телефонных номеров для иностранных граждан. Заключать договоры на аренду сим-карт они смогут только лично в офисе оператора связи. Кроме того, им придется проходить идентификацию по биометрии.

Кроме того, устройство иностранца - телефон или планшет - будут привязывать к сим-карте через IMEI-идентификатор.

Закон дает время операторам связи на приведение в порядок договоров с иностранцами до 1 июля 2025 года.

До 1 ноября 2025 года операторы должны проверить сведения о гражданах России - абонентах и корпоративных пользователях.

#связь #ограничения #Иностранцы #Телефоны #мобильная связь #операторы #сим-карты #сотовая связь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 