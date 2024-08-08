Контрактники рассказали, как готовятся в службе в зоне СВО

На полигоне слышны автоматные очереди и одиночные выстрелы. Вот уже условный противник - на расстоянии броска гранаты.

Каждый рубеж полосы препятствий нужно поэтапно пройти: минные поля, траншеи, огненные барьеры и дымовые завесы.

Здесь смоделировано множество разных ситуаций. На полигоне общевойсковой подготовки Южного военного округа активно готовят резервы для группировки «Днепр». И для других направлений тоже. Подписавшие контракт военнослужащие проходят боевое слаживание. Они делятся своими историями.

«Работал на государственной гражданской службе - в налоговой службе республики Крым. Работа хорошая, зарплата была достойная. Но, видимо, пришло время уже и нам тоже Родину защищать», - говорит военнослужащий с позывным «Добрый».

Здесь фермер, слесарь, бухгалтер, повар и даже кораблестроитель. Боец с позывным «Марик» много лет проработал в Керчи на заводе «Залив». Пока служит, место в коллективе за ним сохранится.

«Судостроение военных кораблей. Пришел сюда защищать Родину. Инструкторы грамотные, подготовка хорошая», - рассказывает он.

Военное дело осваивают на равных и опытные, и новички. «Хакер» родом из Херсонской области, которая недавно вошла в состав России. Он самый молодой в своем подразделении.

«Я с детства это любил, с детства хотел - и вот появилась возможность. Подписал, поехал, теперь служу Российской Федерации. Пока у нас учения: стрелять, тактические, медицинские - нам пригодится», - говорит он.

Программа подготовки рассчитана на разных специалистов. Пыль столбом - это автодром, где тренируются водители багги и квадроциклов. А вот еще примеры виртуозного вождения, только в воздухе. Операторы дронов оттачивают навыки пилотирования - новые для себя.

«Конечно, несмотря на то что я фермер, у меня фермерское хозяйство, - я все равно пошел, подписал контракт, стал на защиту Отечества. Сам я из Ростовской области. Естественно, сами понимаете, это рядом с границей. Первая волна беженцев к нам пришла еще в 2014 году, мы это видели своими глазами», - рассказывает военнослужащий с позывным «Ихтис».

В стороне не остался никто. И пусть им сейчас тяжело в учении - зато потом будет легче побеждать. А они настроены только на это.

«Мамуль, шапку ношу. Батя, костюмчик сидит нормально», - шутит «Ихтис».

И передает любимой жене, дочери, всем родным и близким - кто переживает и молится, - спасибо и низкий поклон.