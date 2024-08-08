Бойцы ПВО рассказали о тактике борьбы с БПЛА под Авдеевкой

Ландшафт на Авдеевском направлении напоминает о тяжелых боях. На десятки километров здесь разбросаны укрепления ВСУ.

Нет практически ни одного целого дерева. Все они покошены артиллерией. Бои были ожесточенные. Здесь находились позиции украинских боевиков - от них осталась брошенная амуниция, шлемы.

По некоторым окопам видно: украинские боевики, отступая, копали их в спешке - траншеи неглубокие, края не укреплены. Линию боевого соприкосновения отсюда уже далеко. ВСУ от Авдеевки отогнали значительно. Но здесь теперь проходит другой фронт - воздушный.

ПЗРК «Верба» - это ПВО ближнего действия. Если «Торы» и «Буки» бьют крупные цели в воздухе на большой дистанции, то расчетам этих орудий приходится находиться ближе к противнику. Они организуют засады, охотятся на вражеских «птиц» - беспилотники самолетного типа и квадрокоптерные БПЛА.

«Пошли на поиски - и вот нашли. Сейчас дождемся, когда сядут аккумуляторы, и заберем ее с собой», - показывают бойцы вражеский дрон.

Это результат работы одного из расчетов ПВО группировки войск «Центр». На днях сбили очередную украинскую «Бабу Ягу» - промышленный дрон, переделанный под боевые задачи. Этот летел, как говорят военные, груженый - то есть, нес на себе боеприпасы, чтобы сбросить их на позиции российских военных. Бойцы ПВО сбили его просто автоматной очередью. Говорят, «Баба Яга» - цель легкая.

«Он очень громкий. Ну и сильно высоко он не летает - на уровне деревьев. Его хорошо видно, особенно в прицел ночного видения», - объясняет стрелок-зенитчик с позывным «Малой».

Как говорят бойцы, активность противника в небе под Авдеевкой нестабильная - будто зависит от поставок беспилотников. Иной раз за неделю может прилететь всего два камикадзе. Но когда дроны завозят массово, боевики боекомплект не жалеют.

«Бывало - за день по 5-6 штук настреливали. У меня больше "Бабы Яги" набиты, чем FPV», - рассказывает командир взвода с позывным «Филин».

На каждую цель у постов ПВО есть определенное вооружение. Против беспилотников самолетного типа - зенитные установки, ПЗРК. Против маленьких дронов - стрелковое оружие. Посты разбросаны по такому принципу, чтобы там, где один перестает видеть свой сектор неба, начинался сектор обзора другого. Именно благодаря этим постам группировки войск «Центр» противнику гораздо сложнее залететь в тыл российских войск и принести на крыльях беду.