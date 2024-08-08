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В Южной Осетии возложили цветы к памятникам защитникам Цхинвала

В Москве и Цхинвале вспомнили жертв грузинской агрессии.
Владимир Рубанов 2024-08-08 19:10:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Цхинвале 7 и 8 августа проходят траурные мероприятия, посвященные 16-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии.

В Цхинвале открылась фотовыставка с хрониками войны, прошел траурный митинг. У мемориального комплекса «Защитникам Южной Осетии» в ночь на 8 августа прошла акция-реквием по погибшим.

В Москве в храме Христа Спасителя отслужили панихиду по погибшим мирным гражданам, миротворцам и военнослужащим.

В 2008 году в ходе пятидневной войны грузинские войска обстреляли республику «Градами» и разрушили Цхинвал. Первыми под удар попали российские миротворцы. Для защиты мирного населения Россия вмешалась в конфликт.

В результате нападения на Южную Осетию погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие.

#война #годовщина #Миротворцы #Грузия #Южная Осетия #08.08.08 #цхинвал #Панихида #памятные мероприятия
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