МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции семь российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом

Один из пострадавших получил тяжелые травмы.
Сергей Лебедев 2024-08-08 15:53:24
© Фото: Walter G. Allgöwer, http://imagebroker.com/#/search, Global Look Press

Сегодня около 7 часов утра в Турции микроавтобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовиком. Авария произошла в районе города Милас провинции Мугла. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в Анталье.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро россиян. Один из них получил тяжелые травмы. Раненых доставили в больницу.

Как уточняют местные СМИ, микроавтобус с туристами после столкновения с грузовиком перевернулся.

Сейчас полицейские проводят расследование. Они выясняют обстоятельства ДТП.

#авария #Турция #Туристы #ДТП #микроавтобус #мугла
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 