В Турции семь российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом

Сегодня около 7 часов утра в Турции микроавтобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовиком. Авария произошла в районе города Милас провинции Мугла. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в Анталье.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро россиян. Один из них получил тяжелые травмы. Раненых доставили в больницу.

Как уточняют местные СМИ, микроавтобус с туристами после столкновения с грузовиком перевернулся.

Сейчас полицейские проводят расследование. Они выясняют обстоятельства ДТП.