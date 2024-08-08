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Бойцы ВДВ совершили дерзкий рейд под Часовым Яром

После работы бойцов ВДВ на захват опорника выдвигаются штурмовые группы соединения.
2024-08-08 06:01:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции бронегруппа костромских десантников уничтожила группу украинских националистов в опорном пункте в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В заданный район для уничтожения цели группа выдвинулась под покровом темноты. Десантники постоянно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ как днем, так и ночью.

Цели поражаются огнем, наведенным либо прямой наводкой, либо по навесной траектории с корректировкой с помощью квадрокоптера. Короткими очередями осколочно-фугасные боеприпасы поражают объекты ВСУ и живую силу.

После атаки экипаж немедленно меняет огневые позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

В оборонном ведомстве уточняют, что мобильная бронегруппа Костромских десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований после смены позиций.

Следом после работы бойцов ВДВ на захват опорника выдвигаются штурмовые группы. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны РФ #ВСУ #десантник #Часовой Яр
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